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26 декабря 2016 г.

Краевая предновогодняя ярмарка проходит в агропарке «Ставрополье»

В агропарке «Ставрополье», расположенном на территории Минераловодского городского округа, проходит краевая предновогодняя ярмарка.

Около сотни производителей без посредников предлагают жителям Ставрополья продукты на любой вкус. Прилавки завалены сырами и колбасами, живой и копченой рыбой, мясными деликатесами, фруктами, медом всех возможных вкусов и ароматов, десятками сортов хлеба, тортами и пирожными…

В огромном теплом и светлом павильоне комфортно и продавцам, и покупателям. Впрочем, ярмарка продолжается и за его стенами. В воздухе витает аромат шашлыков, звучит музыка, десятки машин и маршруток заезжают на территорию агропарка, сотни людей спешат за новогодними покупками. На носу Новый год, а тут и дешевле, и свежее, и разнообразнее. Краевая предновогодняя ярмарка на минераловодской земле проходит третий год подряд.

Осмотревший ярмарку первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань напомнил, что минувший сельскохозяйственный год на Ставрополье выдался удачным: собран рекордный урожай зерна, открыты новые мощности в перерабатывающей промышленности, качественно и в срок проведен осенний сев.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161226/kraevaya_prednovogodnyaya_yarmarka_prokhodit_v_agroparke_stavrop_99095.html
Фотография к статье Краевая предновогодняя ярмарка проходит в агропарке «Ставрополье»
Краевая предновогодняя ярмарка в агропарке «Ставрополье»
Краевая предновогодняя ярмарка в агропарке «Ставрополье»
Фото пресс-службы администрации Минераловодского городского округа
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