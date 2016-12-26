Губернатор В.Владимиров ответил на вопросы жителей Ставрополья в прямом эфире

Волнующие жителей края вопросы губернатору Владимиру Владимирову были заданы в ходе прямого эфира на телекомпании Свое ТВ». Организаторы принимали их по сети Интернет, телефону, а также посредством прямых включений из городов и районов Ставрополья.

Вопросы были самые разные: от обустройства детских площадок и восстановления сломанных злоумышленниками банкоматов до финансирования местных инициатив и работы ставропольских депутатов в Госдуме.

«Неужели электричка подорожает?», – встревожены жители КМВ. – Говорят край отказался возмещать затраты, а как же летом на дачу?»

Повышение цены проезда, к сожалению, будет.

– Но двукратного, трехкратного удорожания, как многие пугают, мы не допустим! – подчеркнул Владимир Владимиров. – Мы всегда субсидировали перевозки малоимущих граждан. А в прошлом году мы субсидировали перевозку всех жителей края, выделив на эти цели 116 миллионов рублей. На будущий год уже запланировано 83 миллиона на субсидирование пассажирских перевозок железнодорожным транспортом.

Руководитель крестьянско-фермерского хозяйства и представитель казачьего общества из села Новоселицкого Владимир Байбаков задал сразу два вопроса главе региона. Первый о недавно принятых краевой Думой поправкам в региональный закон о регулирования земельных отношений, увеличивающих минимальный размер земельных участков для выдела из общедолевой собственности с 30 до 2 500 гектаров. Закон наделал много шума и уже прозван в народе «антифермерским»

– Мы поняли суть этого закона так, что мы, мелкие сельзозпроизводители, должны объединяться, чтобы создать организацию, имеющую в пользовании две с половиной тысячи гектаров. Либо вливаться в какие-то более крупные предприятия. Почему наши законодатели не оставили нам возможности работать на нашей земле? – спросил фермер.

Второй вопрос: «Будет ли действовать закон о предоставлении казачьим обществам земель сельхозназначения без аукционов и тендеров?»

– Видимо, наша недоработка, что такого рода очень важные инициативы не донесены и не освещены правильно, – посетовал губернатор. – Объединяться никому не надо. Действующие земельные взаимоотношения между хозяйствами, арендодателями сохраняются. Существует отработанная правоприменительная практика, в том числе и на случаи перезаключения договоров.

Владимир Владимиров отметил также, что если кто-то из фермеров захочет выделить из своих земель сына, работающего с ним, с земельным участком, допустим в 200 гектар, мешать ему в этом ни у кого полномочий нет. Также, если хозяин земельного пая захочет сменить арендатора, никто в принятии такого решения ему помешать не имеет права. Поэтому закон еще будет корректироваться, первые поправки рабочая группа Думы края совместно с региональным Минсельхозом должна подготовить уже к 15-20 января.

– Главная задача закона – не допустить захвата нашей земли извне, – подчеркнул руководитель региона. – Он должен противостоять таким людям, которые «прихватили» нашу землю, а сами уехали в Австрию, Канаду еще куда-то и им плевать на село – они просто зарабатывают деньги. Село разваливается, все рушится, земля истощается. Это не наши люди, нам с ними не по пути!

Что касается второго вопроса, закон действует, но будет еще доработан, чтобы прекратить ненужную конкуренцию за землю между казачьими обществами.

Троллейбусный парк в Ставрополе не обновлялся уже несколько десятилетий. Губернатор пообещал взять вопрос на заметку и разобраться до января, имеются ли у края такая возможность помочь предприятию. Больших усилий стоило само сохранение троллейбусного парка, который его бывшие управляющие упорно вели к банкротству, чтобы прибрать к рукам изрядный надел земли практически в центре города.

В Кисловодске корреспонденты СТВ под видом покупателей, вооружившись скрытой камерой, накануне эфира попытались купить печально известную «Лирику» в не менее печально известной аптеке по улице Героев медиков. «Лирика» – препарат для эпилептиков, который можно отпускать только по рецепту, но наркоманы нашли способ получать из него наркотическое вещество. А аптекари, в погоне за прибылью, стали им этот препарат сбывать без всяких рецептов и в любом количестве. Аптека, попавшая в объектив журналистов уже год назад имевшая проблемы с законом за безрецептурный отпуск препарата. «Лирику» и еще кое-какие препараты для усиления наркотического эффекта продали «тайному покупателю» и на этот раз без всяких проблем.

Эта аптека будет закрыта, кроме того, будет проведено расследование, кто в органах власти поддерживал горе-фармацевтов. А без такой поддержки они явно не обошлись. У аптеки без конца толпились подозрительные личности, случались драки, из соседних регионов машины приезжали, чтобы отовариться именно здесь, жители окрестных домов не уставали жаловаться, но ситуация не менялась.

Решение, какой будет величина курортного сбора, будут принимать сами субъекты. На КМВ он составит на начальном этапе 100 рублей. То есть, обременение к стандартной путевке в 21 день соответственно составит 2 тысячи 100 рублей.

Жителей Михайловска, взволнованных переполненностью школ, губернатор заверил, что в городе будет построена новая школа.

Владимир Владимиров поздравил жителей края с наступающим Новым годом и пожелал жить богато во всех отношениях – и духовно и материально.

http://www.stapravda.ru/20161226/gubernator_vvladimirov_otvetil_na_voprosy_zhiteley_stavropolya_v_99093.html