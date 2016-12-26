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26 декабря 2016 г.

Эпидпорог по гриппу превышен в нескольких районах Ставропольского края

Планерка в краевом правительстве

26 декабря планерка в краевом правительстве началось с минуты молчания в память о жертвах авиакатастрофы ТУ-154 Минобороны России 25 декабря в акватории Черного моря.

Одной из основных тем совещания стала эпидемиологическая ситуация в Ставропольском крае. Как сообщила заместитель краевого правительства Ирина Кувалдина, сейчас в регионе зарегистрировано примерно 18 тысяч случаев ОРВИ и гриппа, из них диагноз «грипп» постановлен только в 92 случаях, госпитализировано 16 человек. Ситуация находится под контролем. Эпидпорог превышен в Арзгирском, Георгиевском, Кочубеевском, Минераловодском, Новоселицком, Шпаковском районах и городе Кисловодске. Принимаются профилактические меры для предотвращения распространения болезни. Ряд школ и детсадов закрыты на карантин. Сформирован необходимый запас противовирусных препаратов. Мониторинг ведет минздрав СК.

На Ставрополье продолжаются традиционные предновогодние детские праздники. В том числе будет проведено восемь «Губернаторских елок» в Ставрополе, Нефтекумске и Пятигорске, в которых примут участие более трёх тысяч детей из всех районов края.

На совещании члены краевого правительства выразили благодарность руководителям ставропольских предприятий, принявших участие в благотворительной акции по сбору подарков для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации – в том числе, находящихся в районе боевых действий. 150 новогодних подарков были направлены со Ставрополья в Алеппо, сладости и игрушки в канун Нового года получили дети Донбасса.

Л. НИКОЛАЕВА
http://www.stapravda.ru/20161226/epidporog_po_grippu_prevyshen_v_neskolkikh_rayonakh_stavropolsko_99126.html
Фотография к статье Эпидпорог по гриппу превышен в нескольких районах Ставропольского края
Планерка в краевом правительстве
Планерка в краевом правительстве
Фото пресс-службы губернаторна СК
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