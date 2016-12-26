Члены преступной группы, сбывавшие фальшивые денежные купюры, осуждены в Ставрополе

Вынесен приговор в отношении Шамиля Юсупова, Айдемира Маламагомедова, Магомеда и Руслана Магомедовых, Руслана Магомаева, Манвела Тадевосяна, Владимира Хачатуряна, Рубена Варданяна, Гаяне Вердиян и Ирины Захаровой. Все эти люди признаны виновными создании преступного сообщества и участии в нем, сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ и покушении на их сбыт. Юсупов и Маломагомедов создали преступное сообществ, члены которого с января по июль 2014 года незаконно приобретали в Республике Дагестан и Москве поддельные купюры номиналом 5 тысяч рублей, которые сбывали на территории нашего края, Красноярска и Самары.

Подсудимые вину не признали. Однако их вина нашла полное подтверждение в ходе судебного разбирательства. Приговором Промышленного районного суда им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 лет 6 месяцев до 15 лет в исправительных учреждениях строгого и общего режимов. Плюс дополнительное наказание в виде ограничения свободы и штрафа. Приговор суда не вступил в законную силу, отметили в пресс-службе прокуратуры края.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161226/chleny_prestupnoy_gruppy_sbyvavshie_falshivye_denezhnye_kupyury__99133.html