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26 декабря 2016 г.

Бадминтонным турниром в Ставрополе завершилась спартакиады госслужащих края

В Ставрополе прошли соревнования по бадминтону в зачет спартакиады государственных гражданских служащих края.

В этом году боролись за кубок и призовые места 11 команд. А достался почетный трофей, а вместе с ним и звание победителей спартакиады 2016 года команде контрольно-счетной палаты СК. Этот успех можно с уверенностью назвать закономерным, так как подготовка команды проходила системно на протяжении нескольких лет. Так, на последнем чемпионате России среди контрольных органов команда контрольно-счетной палаты нашего края заняла третье место.

Второй на спартакиаде стала команда Думы СК, а третье место завоевало управление по обеспечению деятельности мировых судей СК.

Подведение итогов и награждение победителей спартакиады в командном зачете пройдет на олимпийском балу.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161226/badmintonnym_turnirom_v_stavropole_zavershilas_spartakiady_gossl_99108.html
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