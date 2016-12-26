Бадминтонным турниром в Ставрополе завершилась спартакиады госслужащих края
В Ставрополе прошли соревнования по бадминтону в зачет спартакиады государственных гражданских служащих края.
В этом году боролись за кубок и призовые места 11 команд. А достался почетный трофей, а вместе с ним и звание победителей спартакиады 2016 года команде контрольно-счетной палаты СК. Этот успех можно с уверенностью назвать закономерным, так как подготовка команды проходила системно на протяжении нескольких лет. Так, на последнем чемпионате России среди контрольных органов команда контрольно-счетной палаты нашего края заняла третье место.
Второй на спартакиаде стала команда Думы СК, а третье место завоевало управление по обеспечению деятельности мировых судей СК.
Подведение итогов и награждение победителей спартакиады в командном зачете пройдет на олимпийском балу.