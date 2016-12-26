Аудиокнигу по роману Бориса Стругацкого «Бессильные мира сего» презентовали в Ставрополе

В краевой библиотеке имени М.Ю. Лермонтова прошла презентация аудиокниги «Бессильные мира сего» Бориса Стругацкого. Стараниями небольшой, но талантливой команды студии «Амкадр» роман признанного мастера научной фантастики теперь можно скачать в Интернете и послушать в формате аудио.

В записи он занимает более 11 часов. Звукорежиссером стал радиоведущий краевых радиостанций Павел Кудрявцев, музыку написал ставропольский композитор и музыкант Антон Уклейн, а над дизайном обложки работал фотохудожник Андрей Красноперов.

О том, как велась запись, рассказал автор проекта и единственный «голос» аудиокниги Амир Рашидов. Вдохновило его взяться за кропотливый труд содержание «Бессильных мира сего», захотелось познакомить с произведением широкую аудиторию.

Амир Рашидов – не профессиональный чтец, озвучивание – его хобби. А еще он большой поклонник творчества Стругацких. Чтобы проект жил по всем правилам, был заключен договор с наследниками Стругацких, согласно которому диски могут распространяться, не преследуя коммерческих целей. Поэтому презентационную партию раздали гостям встречи, в дальнейшем новую версию «Бессильных мира сего» можно скачать в Интернете.

Работа над озвучиванием шла около 20 часов. Затем возникла необходимость в фоновой музыке, расставляющей соответствующие акценты в повествовании, и Антон Уклейн охотно написал несколько мелодий. Что касается оформления, каждый элемент обложки снимался отдельно и имеет свою историю. Например, руки со спицами принадлежат ставропольскому кардиохирургу, которого Амир случайно встретил на улице, подошел и сказал: «Здравствуйте, мне нравятся ваши руки».

На презентации гостей кратко познакомили с сюжетом произведения. Стэн Аркадьевич Агре по прозвищу Сэнсэй обладает способностью выявлять в детях главный жизненный талант. К нему приводят маленьких мальчиков, он беседует с ними и оглашает свой вердикт. Например, его ученик Вадим может управлять настроениями масс, Психократ – подавлять волю, Полиграф – распознает ложь... На одного из его учеников оказывают давление представители мафии, чтобы тот, используя свои способности, изменил результаты выборов. Ученик обращается за помощью к товарищам и Сэнсэю... На встрече в библиотеке Амир Рашидов зачитал отрывок из романа и пригласил порассуждать на философскую тему романа: становится ли человек счастлив, если знает свой путь, знает в чем его талант?

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161226/audioknigu_po_romanu_borisa_strugatskogo_bessilnye_mira_sego_pre_99127.html