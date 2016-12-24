24 декабря исполнилось 80 лет одному из ветеранов спортивного движения на Ставрополье Рафаилу Азатовичу Григоряну, тренеру высшей квалификационной категории по легкой атлетике.

Более 60 лет этот человек остается верным своему городу Кисловодску любимому виду спорта. Многократный чемпион и рекордсмен края 50-60-х годов, он десятки лет был одним из организаторов проведения соревнований различного уровня, вплоть до всесоюзных. По мнению коллег, являлся лучшим комментатором легкоатлетических чемпионатов края. Ему было присвоено звание судьи всесоюзной категории.

Возглавляя федерацию легкой атлетики Кисловодска, Р. Григорян содействовал подготовке выдающихся спортсменов и организаторов спортивного движения, среди которых братья Виктор и Борис Криуновы, Иван Маклаков, Владимир Олейников, Валентин Кадурин, Евгений Казеев, Владимир Черногоров. И сегодня его ученица Юлия Довженко является лучшей бегуньей края на короткие дистанции.

Среди наград Рафаила Григоряна — наградные знаки «Почетный работник общего образования РФ», «За заслуги в развитии физической культуры и спорта РФ», «Заслуженный работник физической культуры и спорта Ставропольского края».

http://www.stapravda.ru/20161224/kislovodskomu_treneru_po_legkoy_atletike_rafailu_grigoryanu__80__99056.html