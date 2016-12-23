Жителей Ставрополья приглашают на праздники в «Гармонию»

В этом году жилой район «Гармония» стал центром проведения новогодних торжеств в городе Михайловске. Строительная группа «Третий Рим» приглашает жителей Михайловска и Ставропольского края на ярмарку и елку.

Ярмарка сельскохозяйственной продукции пройдет 24 декабря в «Гармонии». Торжественное открытие состоится в 10:00 часов. Торговые ряды расположатся на традиционной площадке для массовых развлечений. Местные аграрии, фермеры и перерабатывающие предприятия представят широкий ассортимент продукции по доступным ценам: овощи, фрукты, мясо, рыбу, птицу, мед, пергу, прополис, творог, макаронные, хлебобулочные и колбасные изделия, конфеты, сувениры, посуду, игрушки.

Праздничная елка состоится 25 декабря в 12:00 часов на сцене в жилом районе «Гармония». В рамках мероприятия запланирована обширная программа, включающая в себя веселые игры, песни и хороводы. На елке Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей и взрослых с наступающими торжествами и исполнят заветные мечты самых маленьких жителей и гостей жилого района.

Проведение социально-ориентированных мероприятий уже стало для жилого района «Гармония» обычаем. Например, здесь проходили открытие сквера «Памяти», грандиозный «Парад невест» с участием звезды реалити-шоу «Дом-2» Александра Задойнова, День народного единства, «Парад колясок», 8 Марта, 23 февраля и другие.

Помимо проведения праздников в «Гармонии» возводят социально-значимые объекты: детский сад, храм Святого великомученика Артемия, физкультурно-оздоровительный комплекс, который планируется сдать в эксплуатацию в январе 2017 года.

Главным направлением деятельности Строительной группы «Третий Рим» остается строительство недвижимости в жилом районе «Гармония». В настоящее время наибольшим спросом у жителей Ставропольского края пользуются квартиры и таунхаусы. Более подробно с квартирами и домами в «Гармонии» можно на сайте застройщика, перейдя по ссылке.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161223/zhiteley_stavropolya_priglashayut_na_prazdniki_v_garmoniyu_99078.html