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23 декабря 2016 г.

Водитель автофуры, попавший в ДТП, прожил 4 дня в патрульном автомобиле ДПС

Мужчина следовал по федеральной трассе «Кавказ» в одну из стран ближнего зарубежья. Вблизи Невинномысска он съехал в кювет. Автомашина перевернулась, фарфоровый груз рассыпался, часть его побилась, рассказали в ГУ МВД России по краю. Водитель уцелел. На место ЧП оперативно прибыли сотрудники ессентукского специализированного батальона оформили ДТП. Но бросить груз водитель отказался, а запасной грузовик мог прибыть лишь через несколько дней.

– Четверо суток сотрудники ставропольской Госавтоинспекции оказывали всевозможную помощь попавшему в ДТП в непогоду водителю многотонного грузовика, – подчеркнула официальный представитель МВД России Ирина Волк. – Из смены в смену они продолжали дежурить возле опрокинувшегося большегруза. 44 -летнему водителю привозили еду и горячее питье. Из-за сильного мороза он все время находился в патрульном автомобиле.

Через четыре дня на место ЧП прибыл запасной автомобиль, в который переложили уцелевший фарфор. Уезжая, водитель сказал самые теплые слова ставропольским автоинспекторам – за помощь, терпение и доброе отношение.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/voditel_avtofury_popavshiy_v_dtp_prozhil_4_dnya_v_patrulnom_avto_99076.html
Фотография к статье Водитель автофуры, попавший в ДТП, прожил 4 дня в патрульном автомобиле ДПС
Водитель автофуры, попавший в ДТП, прожил 4 дня в патрульном автомобиле ДПС
Водитель автофуры, попавший в ДТП, прожил 4 дня в патрульном автомобиле ДПС
Фото пресс-службы ГУ МВД России по краю
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