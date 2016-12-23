Вандалы в Кисловодске похитили световые установки у Главных нарзанных ванн

После реставрации фасадов великолепный комплекс Главных нарзанных ванн в Кисловодске должен был стать украшением курорта не только днем, а и в сумерках. Для этого по периметру здания установили светильники для архитектурной подсветки.

Увы, в минувший четверг какие-то негодяи с корнем вырвали несколько светодиодных светильников, лишив все здание подсветки. На место похищенных оперативно установили новые светильники, но на восстановление поврежденной технологической цепи потребуется время. Горожане и гости курорта надеются, что правоохранительные органы сделают выводы из этого происшествия, и впредь новоявленные вандалы не уйдут от возмездия.

http://www.stapravda.ru/20161223/vandaly_v_kislovodske_pokhitili_svetovye_ustanovki_u_glavnykh_na_99064.html