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23 декабря 2016 г.

Вандалы в Кисловодске похитили световые установки у Главных нарзанных ванн

Вандалы в Кисловодске похитили световые установки у Главных нарзанных ванн

После реставрации фасадов великолепный комплекс Главных нарзанных ванн в Кисловодске должен был стать украшением курорта не только днем, а и в сумерках. Для этого по периметру здания установили светильники для архитектурной подсветки.

Увы, в минувший четверг какие-то негодяи с корнем вырвали несколько светодиодных светильников, лишив все здание подсветки. На место похищенных оперативно установили новые светильники, но на восстановление поврежденной технологической цепи потребуется время. Горожане и гости курорта надеются, что правоохранительные органы сделают выводы из этого происшествия, и впредь новоявленные вандалы не уйдут от возмездия.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161223/vandaly_v_kislovodske_pokhitili_svetovye_ustanovki_u_glavnykh_na_99064.html
Фотография к статье Вандалы в Кисловодске похитили световые установки у Главных нарзанных ванн
Вандалы в Кисловодске похитили световые установки у Главных нарзанных ванн
Вандалы в Кисловодске похитили световые установки у Главных нарзанных ванн
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Вандалы в Кисловодске похитили световые установки у Главных нарзанных ванн
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