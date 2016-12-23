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23 декабря 2016 г.
Росгвардия: первые итоги / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

В управлении Росгвардии по Ставрополью подвели итоги года

В управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Ставропольскому краю состоялось заседание коллегии, посвященное подведению итогов работы в уходящем году и планам на год предстоящий. В нем участвовал губернатор Владимир Владимиров. «В этом году принято решение организовать новое силовое подразделение. Вы составляете его костяк, и вам создавать новые страницы в истории службы, направленной на сохранение нашей страны. Убежден, в национальную гвардию вошли люди, на которых можно опереться в решении важных государственных задач», – обратился Владимир Владимиров к сотрудникам управления. Глава Ставрополья также подчеркнул востребованность участия сотрудников Росгвардии в воспитании молодежи. Сейчас подшефными гвардейцев являются два кадетских класса в Ставропольском кадетском корпусе им. генерала Ермолова. Владимир Владимиров попросил обратить внимание и на спецшколу для трудных подростков.

Людмила КОВАЛЕВСКАЯ
http://www.stapravda.ru/20161223/v_upravlenii_rosgvardii_po_stavropolyu_podveli_itogi_goda_99055.html
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