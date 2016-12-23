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23 декабря 2016 г.

В Ставропольском крае стартует вторая «трехлетка» программы капремонта

С 1 января 2017 года стартует вторая «трехлетка» 30-летней программы капитального ремонта в крае. Речь об этом шла на региональном совещании в министерстве ЖКХ. Как отметила первый замминистра ЖКХ Ольга Силюкова, региональному Фонду капремонта совместно с органами местного самоуправления в ближайшее время предстоит проработать и, при необходимости, актуализировать список многоквартирных домов, в которых капитальный ремонт будет проведен в следующем году. На встрече также обсудили алгоритм работы муниципалитетов края и министерства при коммунальных авариях. Первый замминистра ЖКХ Евгений Штепа объяснил, что только совместная работа краевых и местных властей, а также ресурсоснабжающих организаций поможет верно оценить масштабы коммунальной аварии и оперативно ее ликвидировать. Обо всех чрезвычайных ситуациях необходимо сразу сообщать в круглосуточную диспетчерскую службу министерства. Как сообщили в пресс-службе ведомства, на совещании также обсудили внедрение в Ставропольском крае государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ). Темпы внесения информации в систему в крае в целом хорошие, однако некоторые муниципалитеты сильно отстают: это Минераловодский городской округ, города-курорты Пятигорск и Железноводск. На встрече напомнили, что с 1 января 2017 года за неразмещение или размещение информации в ГИС ЖКХ в неполном объеме предусмотрена административная ответственность. Однако, в связи с тем, что объем информации, которую необходимо внести в ГИС ЖКХ огромен, на федеральном уровне рассматривается законопроект о переносе срока наступления ответственности на 1 июля 2017 года.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161223/v_stavropolskom_krae_startuet_vtoraya_trekhletka_programmy_kapre_99069.html
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