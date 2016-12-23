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23 декабря 2016 г.

В Ставрополе разработан план проведения Года экологии

В соответствии с Указом Президента РФ, 2017 год объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В Ставрополе уже началась подготовка. Разработан план мероприятий, который рассмотрен и одобрен на заседании Общественного экологического совета при администрации города. Разделы плана направлены на создание и поддержание санитарного и экологического благополучия, включают в себя мероприятия природоохранного и эколого-просветительского характера. Среди них ежегодные акции по высадке зеленых насаждений, создание проекта резервного водоснабжения за счет родников урочища «Таманская лесная дача», различные акции и другие проекты.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161223/v_stavropole_razrabotan_plan_provedeniya_goda_ekologii_99072.html
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