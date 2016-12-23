В Пятигорске мошенник продал чужой «Ягуар» по поддельным документам

В апреле пятигорчанин предложил помочь местной жительнице найти покупателей на дорогостоящий автомобиль «Ягуар». Вместо помощи он по поддельным документам переоформил автомобиль на своего родственника и продал его. Ущерб владелица авто оценила в более чем миллион рублей. Сотрудники угрозыска нашли и задержали злоумышленника, он заключен под стражу, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/v_pyatigorske_moshennik_prodal_chuzhoy_yaguar_po_poddelnym_dokum_99089.html