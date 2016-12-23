Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
23 декабря 2016 г.

В Пятигорске мошенник продал чужой «Ягуар» по поддельным документам

В апреле пятигорчанин предложил помочь местной жительнице найти покупателей на дорогостоящий автомобиль «Ягуар». Вместо помощи он по поддельным документам переоформил автомобиль на своего родственника и продал его. Ущерб владелица авто оценила в более чем миллион рублей. Сотрудники угрозыска нашли и задержали злоумышленника, он заключен под стражу, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/v_pyatigorske_moshennik_prodal_chuzhoy_yaguar_po_poddelnym_dokum_99089.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Право и закон
Ставропольские судебные приставы проводят акцию «Алименты под ёлочку»
В аэропорту Минеральных Вод проверили на долги пассажиров и провожающих
В Пятигорске мошенник продал чужой «Ягуар» по поддельным документам
Пятигорские приставы проводят рейды по должникам по налогам
В Георгиевске полицейские организовали подставное преступление
Пятигорск
Семинар по профилактике здорового образа жизни среди молодежи провели в ПГУ
Двоих бывших инспекторов ГИБДД в Пятигорске судят за взятку в 150 тысяч рублей
О защите культурного наследия говорили на совещании в Пятигорске
Конкурс новогоднего дизайна проходит в Пятигорске
300 тысяч рублей требовал шантажист за нераспространение интимных фото пятигорчанки

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!