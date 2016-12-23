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23 декабря 2016 г.

В Невинномысске построят новый завод минеральных удобрений

Координационный совет по развитию инвестиционной деятельности и конкуренции СК под председательством вице-премьера краевого правительства А. Мурги одобрил инициативу присвоить статус резидента регионального индустриального парка в Невинномысске компании «АЛЬП», планирующей реализовать масштабный инвестпроект по строительству опытно-промышленного завода быстрорастворимых минеральных удобрений.

Компания «АЛЬП» станет новым резидентом невинномысского регионального индустриального парка после подписания соответствующего документа главой региона. Проект предусматривает строительство и запуск предприятия по выпуску высококачественных удобрений с использованием разработанных в России высоких технологий. Общий объем инвестиций составит 2,285 млрд рублей . Финансирование планируется осуществить за счет собственных средств инвестора – учредителя компании «АЛЬП» научно-производственного предприятия «Радий». Завод будет включать в себя несколько модулей – административно-бытовой корпус, производственный и складской комплексы, котельную и очистные сооружения.

– Реализация такого масштабного инвестпроекта – это слияние комплекса инновационных решений, технологий импортозамещения, производственных мощностей на базе регионального индустриального парка. Производство будет основываться на местном природном сырье и высокотехнологичных материалах. Вхождение в Ставропольский край таких крупных инвесторов с намерениями в дальнейшем построить здесь горно-химический комбинат, говорит о том, что сегодня в регионе создан самый благоприятный в стране климат для развития бизнеса, а портфель преференций для резидентов правильно и четко структурирован, – отметил А. Мурга

Проект предполагает создание более 500 новых рабочих мест. С выходом предприятия на полную проектную мощность – 100 тысяч тонн продукции в год – в бюджеты всех уровней будет поступать примерно 800 миллионов рублей налогов.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161223/v_nevinnomysske_postroyat_novyy_zavod_mineralnykh_udobreniy_99070.html
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