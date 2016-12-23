В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье

В Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения активно используют необычный метод реабилитации детей и подростков. Это -песочная арт-терапия. Занятия проводятся в игровой форме, причем создаются специальные условия, дающие ребенку возможность самовыражения.

Более того, уроки помогают облегчить взаимодействие маленьких граждан с окружающим миром. Специалисты также отмечают благотворное влияние песочной анимации на психику ребят.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161223/v_nevinnomysske_pesochnaya_artterapiya_pomogaet_vozvraschat_dety_99080.html