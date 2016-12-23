Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
23 декабря 2016 г.

В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье

В Невинномысском комплексном центре социального обслуживания населения активно используют необычный метод реабилитации детей и подростков. Это -песочная арт-терапия. Занятия проводятся в игровой форме, причем создаются специальные условия, дающие ребенку возможность самовыражения.

Более того, уроки помогают облегчить взаимодействие маленьких граждан с окружающим миром. Специалисты также отмечают благотворное влияние песочной анимации на психику ребят.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161223/v_nevinnomysske_pesochnaya_artterapiya_pomogaet_vozvraschat_dety_99080.html
Фотография к статье В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье
В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье
В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье
Фото: Невинномысский КЦСОН
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Здоровье
В Невинномысске песочная арт-терапия помогает возвращать детям здоровье
Семинар по профилактике здорового образа жизни среди молодежи провели в ПГУ
В Невинномысске рассмотрели приоритеты городской системы здравоохранения
Новый физиотерапевтический кабинет открыли в поселке Тоннельном
В период гриппа и простуды специалисты просят ставропольцев быть внимательными к здоровью
Невинномысск
В Невинномысске построят новый завод минеральных удобрений
В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
В Невинномысске семейная ссора переросла в поножовщину
Телефонная мошенница выудила у пенсионера из Невинномысска 40 тысяч рублей
Житель Невинномысска обчистил чужую карту с помощью найденного телефона

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!