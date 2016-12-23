В Минеральных Водах в ходе рейда изъята партия мяса птицы

На территории Минераловодского городского округа проведен совместный рейд представителей торгового отдела городской администрации, полиции и управления ветеринарии Ставропольского края в рамках недопущения реализации продукции животного происхождения в неустановленных местах без ветеринарных сопроводительных документов и проведения ветеринарной санитарной экспертизы. В ходе рейда по местам стихийной торговли установлен факт реализации мяса птицы в нарушение законодательства Российской Федерации в области ветеринарии. Как сообщили в управлении ветеринарии Ставропольского края, по данному случаю в отношении продавца-подпольщика возбуждено дело об административном правонарушении, партия птицепродукции неизвестного происхождения снята с реализации.

http://www.stapravda.ru/20161223/v_mineralnykh_vodakh_v_khode_reyda_izyata_partiya_myasa_ptitsy_99059.html