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23 декабря 2016 г.

В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса «Учитель года»

В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса педагогического мастерства «Учитель года». Первое место завоевала Наталья Рыжакова, учитель начальных классов школы №3 села Кочубеевское. Теперь она будет представлять район на краевом этапе конкурса.

Также в рамках творческого состязания была предусмотрена отдельная номинация «Педагогический дебют». Эта часть конкурса традиционно проводится с целью развития творческого потенциала начинающих учителей. Лучшим дебютантом в этот раз признан Иван Лыков, преподаватель математики школы №15 села Ивановское.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161223/v_kochubeevskom_rayone_podveli_itogi_konkursa_uchitel_goda_99079.html
Фотография к статье В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса «Учитель года»
В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса «Учитель года»
В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса «Учитель года»
Фото пресс-службы администрации Кочубеевского рaйона
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В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса «Учитель года»
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