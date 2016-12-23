В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса «Учитель года»

В Кочубеевском районе подвели итоги конкурса педагогического мастерства «Учитель года». Первое место завоевала Наталья Рыжакова, учитель начальных классов школы №3 села Кочубеевское. Теперь она будет представлять район на краевом этапе конкурса.

Также в рамках творческого состязания была предусмотрена отдельная номинация «Педагогический дебют». Эта часть конкурса традиционно проводится с целью развития творческого потенциала начинающих учителей. Лучшим дебютантом в этот раз признан Иван Лыков, преподаватель математики школы №15 села Ивановское.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161223/v_kochubeevskom_rayone_podveli_itogi_konkursa_uchitel_goda_99079.html