В Кисловодске прошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов

На центральной площади Кисловодска студенты и члены молодежных объединений провели марафон световозвращающих танцев, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В течение нескольких часов эстафету флэшмобов ребята передавали от коллектива к коллективу: показывали хореографические таланты и пропагандировали световозвращатели.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/v_kislovodske_proshel_novogodniy_marafon_svetovozvraschayuschikh_99083.html