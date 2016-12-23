Фотография к статье В Кисловодске прошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов
В Кисловодске прошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов
На центральной площади Кисловодска студенты и члены молодежных объединений провели марафон световозвращающих танцев, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В течение нескольких часов эстафету флэшмобов ребята передавали от коллектива к коллективу: показывали хореографические таланты и пропагандировали световозвращатели.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/v_kislovodske_proshel_novogodniy_marafon_svetovozvraschayuschikh_99083.html
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