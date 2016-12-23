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23 декабря 2016 г.

В Кисловодске прошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов

В Кисловодске провошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов

На центральной площади Кисловодска студенты и члены молодежных объединений провели марафон световозвращающих танцев, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В течение нескольких часов эстафету флэшмобов ребята передавали от коллектива к коллективу: показывали хореографические таланты и пропагандировали световозвращатели.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/v_kislovodske_proshel_novogodniy_marafon_svetovozvraschayuschikh_99083.html
Фотография к статье В Кисловодске прошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов
В Кисловодске провошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов
В Кисловодске провошел новогодний марафон световозвращающих флэшмобов
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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