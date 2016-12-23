В Георгиевском районе проходит коллегия минсельхоза Ставрополья

23 декабря в станице Подгорной Георгиевского района проходит выездное заседание коллегии министерства сельского хозяйства СК. В ее работе принимают участие первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань, министр сельского хозяйства Владимир Ситников, руководители сельхозпредприятий и фермерские хозяйства. Главная тема, сообщили ведомстве, применение инновационных технологий в перспективных подотраслях растениеводства. Речь будет идти о выращивании клубники, чеснока, других культур, на которые в последнее время отмечается повышенный спрос на потребительском рынке. Также обсуждаются темы государственной поддержки этих направлений АПК, доступности кредитных ресурсов для сельхозпроизводителей. В рамках коллегии проходит выставка плодоовощной продукции региональных предприятий. Среди них – ООО «Заветное» Георгиевского района, ООО «Овощи Ставрополья» Кировского района, ООО «Весна» Предгорного района, ООО «Новозаведенское» и ООО «Интеринвест» Георгиевского района, ПО «Сады Ставрополья» Минераловодского района, К(Ф)Х Предгорного района, занимающиеся производством картофеля.

http://www.stapravda.ru/20161223/v_georgievskom_rayone_prokhodit_kollegiya_minselkhoza_stavropoly_99058.html