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23 декабря 2016 г.

В аэропорту Минеральных Вод проверили на долги пассажиров и провожающих

В рамках акции «В Новый год без долгов» в международном аэропорту Минеральных Вод судебные приставы совместно с коллегами из налоговой службы проверили граждан на наличие задолженностей. Из более трехсот пассажиров и провожающих, должником оказалась только одна женщина со стотысячной налоговой задолженностью. Теперь, если она не проявит сознательность, ее ожидают неприятные последствия: различные ограничения и запреты. Напомним, что акция проходит в краевом Управлении судебных приставов. Она призывает жителей Ставрополья в конце года расплатиться с долгами, сообщает пресс-служба ведомства. Должники в новогодние праздники могут столкнуться с такими неприятностями как заблокированные счета, арестованное имущество, невозможность передвижения на своем автотранспорте и не вылет за границу. Однако те, кто, обнаружив себя в «Банке данных» (www.r26.fssprus.ru), оплатят образовавшиеся задолженности, автоматически лишатся возможности встретить 2017 год под пристальным вниманием работников ведомства.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161223/v_aeroportu_mineralnykh_vod_proverili_na_dolgi_passazhirov_i_pro_99075.html
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