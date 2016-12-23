В 2017 году администрировать страховые взносы будет налоговая служба

ЗАКОНный интерес

С 2017 года начнет действовать ряд новых правил, касающихся уплаты обязательных страховых взносов.

Принципиальных изменений немного, главное из них заключается в том, что часть задач Пенсионный фонд РФ разделит с налоговиками. Тем не менее о подобных новациях полезно знать и работодателям, и наемным сотрудникам. Суть нововведений и их значение нам разъяснил постоянный эксперт рубрики Роман САВИЧЕВ, возглавляющий ОАО «Юридическое агентство «СРВ», которое в профессиональной среде признано одним из крупнейших в России (согласно данным авторитетного рейтинга «Право.ru-300» за 2016 год).

– Начну с главного. С 1 января 2017 года к администрированию страховых взносов в государственные внебюджетные фонды приступает Федеральная налоговая служба. Власти рассчитывают, что таким образом процесс аккумулирования взносов будет лучше контролироваться, а значит, возрастет их собираемость. Это крайне актуально на фоне хронических финансовых дыр в государственных фондах. Кроме того, у ФНС гораздо больше возможностей в том, что касается работы с должниками, – говорит Р. Савичев. – Налоговым органам предстоит как принимать отчетность и проверять ее, так и учитывать платежи и взыскивать недоимки.

При этом новых схем уплаты пока не вводится, даже в единую платежку страховые взносы решено не сводить. То есть порядок исчисления, база для начисления, тарифы и сроки остаются прежними. Логично, что изменятся лишь коды бюджетной классификации. Потому у бухгалтеров вроде бы не должно возникнуть вопросов.

Вместе с тем есть некоторые нюансы по отчетности. К примеру, в ПФР отчеты сдавались до 20-го числа второго месяца после окончания квартала. С 2017 года отчеты по страховым взносам в ФНС нужно будет передавать ежеквартально – до 30-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Кстати, выездные проверки плательщиков за отчетные периоды 2014-2016 годов будут проведены сотрудниками ПФР.

Что касается санкций, то неуплата страховых взносов, грубое нарушение правил учета доходов и расходов, если они повлекли занижение базы для исчисления взносов, грозят штрафом в 20 процентов от неуплаченной суммы. А за умышленное занижение базы по взносам или другие неправомерные действия с 1 января 2017 года штраф составит 40 процентов неуплаченной суммы взносов.

Собственно, для рядовых граждан смена администратора не принесет каких-то особых новшеств: назначение и выплата пенсий останутся заботой Пенсионного фонда, да и принципы системы обязательной социальной защиты работников в целом сохранятся. Данные о начисленных и уплаченных взносах по каждому человеку в обязательном порядке будут поступать в ПФР ежеквартально для разнесения на индивидуальные лицевые счета.

А вот бизнесу, как уверяют налоговики, станет намного комфортнее работать – будет заметно меньше отчетности и бумажной волокиты. Кроме того, по всем взносам придется иметь дело с одним контролером и работать по единым правилам. Хотя, конечно, жестче станут налоговые проверки: инспекторы будут искать нарушения и по налогам, и по взносам.

Напоследок напомню, что за работников уплачиваются работодателями три вида страховых взносов. Как правило, в государственные внебюджетные фонды перечисляются суммы, равные 30 процентам от зарплаты. Из них 22% приходится на Пенсионный фонд, 5,1% попадает в Фонд обязательного медицинского страхования, оставшиеся 2,9% идут в Фонд социального страхования. По несколько иным правилам расплачиваются те, кто относится к так называемому самозанятому населению. Например, индивидуальные предприниматели, адвокаты, фермеры и другие платят, исходя из фиксированной стоимости страхового года и уровня своего дохода.

При этом государство выделило ряд льготных трудовых категорий, для них процентные ставки по обязательным взносам существенно снижены, а в части медицинского и социального страхования зачастую и вовсе нулевые. Такими преференциями пользуются работники общественно значимых сфер: деятели науки, здравоохранения, культуры и искусства, а также индивидуальные предприниматели на «упрощенке», которые заняты льготными видами деятельности (на этот счет существует отдельный перечень). Другой тариф определен и для тех, кто выбрал опасные профессии и тяжелые условия труда. В таких случаях работодатель, напротив, оплачивает дополнительно от 2 до 9 процентов. Соответственно, эти люди могут рассчитывать не только на возможность раньше выйти на пенсию, но и на повышенный ее размер.

Добавлю также, что в федеральной прессе уже не раз прозвучали заявления о намерениях налоговиков в скором будущем реализовать технологию, которая позволит гражданам видеть в личном кабинете на сайте ФНС все объемы платежей, которые перевел работодатель. Если сейчас мы можем там ознакомиться лишь с суммами по налогу на доход физических лиц, то потом можно будет отслеживать и отчисления в Пенсионный фонд России.

Впрочем, контролировать пенсионные взносы при большом желании можно и сейчас – такую возможность дают портал госуслуг, личный кабинет на сайте ПФР, МФЦ и уполномоченные банки. А вот отчисления в другие внебюджетные фонды самостоятельно отследить гораздо сложнее. Для этого человеку придется сделать запрос непосредственно в ФОМС и ФСС. Хотя, по большому счету, эта информация не имеет жизненной важности. Ведь объем отчислений в эти фонды никак не влияет на права граждан на получение услуг в рамках обязательного медицинского страхования или выплат в связи с временной нетрудоспособностью.

Юлия ПЛАТОНОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/v_2017_godu_administrirovat_strakhovye_vznosy_budet_nalogovaya_s_99042.html