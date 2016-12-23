Туристический взгляд на крепости Азово-Моздокской укрепленной линии

Среди многочисленных юбилеев следующего, 2017 года одна дата, связанная с Северным Кавказом и Ставрополем, наверняка будет широко отмечаться: 240 лет создания Азово-Моздокской укрепленной линии.

Сейчас много говорится о попытках сделать Северный Кавказ привлекательным для туризма. В чем же эта привлекательность должна заключаться? Прежде всего, по-моему, в возможно более точной передаче исторических особенностей памятников: уж коли сохранить не смогли, так хоть реставрировать нужно более умело. И создавать элементарные удобства для посещения памятных мест, все-таки в двадцать первом веке живем.

Мне бы хотелось вслед за Лермонтовым сказать, что я изъездила всю линию от Кизляра до Тамани, но – не вправе… Довелось, к счастью, побывать с экскурсией в Екатериноградской и Георгиевской крепостях, и есть о чем задуматься…

Крепость номер один на линии – Екатериноградская (это в Кабардино-Балкарской Республике). Роскошная триумфальная арка – архитектурный памятник, возведенный в 1785 году. Памятная доска информирует, кто из великих и в каком году посетил Екатериноградскую крепость. Звучные имена: Пушкин, Лермонтов, декабристы. Шедевр, одним словом. Со всех сторон обошли, сфотографировались. Правда, реставрировался объект, видимо, очень давно и с обратной стороны выглядит довольно неопрятно. Явно покраски требует.

Ближайшее место для любознательного путешественника – краеведческий музей. Но он в этот день был закрыт. Рядом с музеем замечательный памятник А.С. Пушкину. Очень интересный, с пояснительной табличкой. Но у его подножия аляповатый венок потрепанного вида, и вмиг возникло ощущение, что ты где-то на кладбище у могилки...

В славном городе Георгиевске нас ждали три крупные достопримечательности. Крепостная стена, сложенная из красного кирпича. Если точнее, макет старой крепостной стены. Но это еще что... Стена выкрашена в розовый цвет! И это надо видеть... В почти недоступном для туристов месте нашелся-таки кусочек старой, подлинной стены. Дальше – забор. Выглядит это весьма печально.

Наконец, и сохранившийся дом, в котором был подписан в 1783 году Георгиевский трактат, явно оставляет желать лучшего. Ставни и доски как будто бы старенькие, но вряд ли действительно старинные. Зато впечатляют кованые решетки на окнах с надписью «Офис» (!), а вывеска рекламного агентства сразу показывает, кто в этом доме хозяин!

Свято-Никольская церковь сияет белизной пластиковых окон и пластиковой же обшивкой крыльца изнутри. Но с этим уже бороться поздно, ремонт закончен…

Никаких дорожных либо иных указателей у важных исторических достопримечательностей не оказалось. Завтрак состоялся в неплохо оборудованном придорожном кафе в Кабардино-Балкарии. Но пакетик с мусором я смогла выбросить только по прибытии в Ставрополь (он же – крепость № 8 на линии). Ни одной урны в пути не встретилось.

Антонина АШИХМИНА

http://www.stapravda.ru/20161223/turisticheskiy_vzglyad_na_kreposti_azovomozdokskoy_ukreplennoy_l_99029.html