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Ставропольское «Динамо» дважды уступило «Чебоксарским ястребам» в баскетбольной суперилге

Выступающее во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу среди мужских команд ставропольское «Динамо» дважды уступило на своем паркете второй команде турнира – «Чебоксарским ястребам». Счет первой игры 64:73, второй – 81:77.

Оставшись с семью победами в 14 поединках, динамовцы опустились с третьей строки таблицы на четвертую. Очередные игры ставропольцы проведут также дома, но уже в новом году. 11 и 12 января они встретятся с лидером турнира БК «Тамбов».

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161223/stavropolskoe_dinamo_dvazhdy_ustupilo_cheboksarskim_yastrebam_v__99027.html
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