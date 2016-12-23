Ставропольское «Динамо» дважды уступило «Чебоксарским ястребам» в баскетбольной суперилге

Выступающее во втором дивизионе суперлиги чемпионата России по баскетболу среди мужских команд ставропольское «Динамо» дважды уступило на своем паркете второй команде турнира – «Чебоксарским ястребам». Счет первой игры 64:73, второй – 81:77.

Оставшись с семью победами в 14 поединках, динамовцы опустились с третьей строки таблицы на четвертую. Очередные игры ставропольцы проведут также дома, но уже в новом году. 11 и 12 января они встретятся с лидером турнира БК «Тамбов».

http://www.stapravda.ru/20161223/stavropolskoe_dinamo_dvazhdy_ustupilo_cheboksarskim_yastrebam_v__99027.html