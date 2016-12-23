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23 декабря 2016 г.

Ставропольские судебные приставы проводят акцию «Алименты под ёлочку»

В преддверии нового года в краевом Управлении судебных приставов проходит акция «Алименты под елочку», сообщает пресс-служба ведомства. Приставы совершают рейды по адресам уклонистов, выносят различные ограничения и запреты в отношении них и т.д. Кроме того, запланированы благотворительные мероприятия для детей из детских домов и интернатов. Так в рамках акции в спецотдел по алиментам пригласили должников на ставшую уже традиционной беседу со священнослужителем. С отцами общался иерей Димитрий. Он не только наставлял мужчин на добровольную помощь своим детям, но и объяснял, что, не смотря на сложившиеся трудные жизненные ситуации, они должны прилагать все усилия для того, чтобы устроиться на работу и выплачивать алименты.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161223/stavropolskie_sudebnye_pristavy_provodyat_aktsiyu_alimenty_pod_e_99074.html
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