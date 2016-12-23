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23 декабря 2016 г.

Скоростным Интернетом покроют полностью четыре района Ставрополья в 2017 году

Под председательством министра энергетики, промышленности и связи Ставрополья В. Хоценко состоялось итоговое в 2016 году заседание краевого совета по связи. Рассмотрены результаты работы в этом году и планы устранения цифрового неравенства и развития телерадиовещания в регионе.

Как доложил в своём выступлении технический директор Ставропольского филиала ПАО «Ростелеком» Г. Черторевский, в рамках устранения цифрового неравенства компания проложила 236 километров оптоволоконных линий, обеспечив высокоскоростную связь в 21 населённом пункте края с населением до 500 человек. Ещё в 31 населённом пункте прошла модернизация сетей «Ростелекома».

– На 2017 год запланировано строительство 72 точек доступа в 13 районах края, в том числе полностью будет закрыт проект по устранению цифрового неравенства в Александровском, Андроповском, Апанасенковском и Минераловодском районах, – отметил Г. Черторевский.

Руководитель Ставропольского филиала Российской телевизионной и радиовещательной сети Сергей Просветов доложил, что на конец года действуют 37 объектов вещания первого мультиплекса, в том числе 15 декабря запущена вышка в городе Будённовске, обеспечившая цифровым вещанием примерно 140 тысяч жителей края. В 2017 году планируется ввести в действие ещё 22 станции, обеспечив сигналом более 98 процентов жителей региона.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161223/skorostnym_internetom_pokroyut_polnostyu_chetyre_rayona_stavropo_99088.html
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