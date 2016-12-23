Семинар по профилактике здорового образа жизни среди молодежи провели в ПГУ

В Высшей школе политического управления и инновационного менеджмента Пятигорского государственного университета, сообщила пресс-служба вуза, прошел ежегодный городской образовательный семинар, направленный на профилактику негативных явлений в молодежной среде «Все зависит от нас самих». Участниками семинара стали более сотни лидеров органов ученического самоуправления и активисты первичных отделений «Союза молодежи Ставрополья» школ Пятигорска.

Собравшихся впечатлили выступления руководителя реабилитационного центра «Практик» Тимура Аюпова и клиентов центра. Молодые люди, прошедшие лечение от наркозависимости, напрямую обратились к участникам встречи. Они были предельно откровенны и честны, отвечая на вопросы школьников, и, основываясь на собственном опыте, призывали никогда не пробовать наркотические средства. Под руководством председателя Совета студенческого управления ВШ ПУИМ ПГУ Тамары Туковой участники семинра приняли участие в увлекательной сюжетно-ролевой игре по мотивам фильма «Во все тяжкие», где боролись с отрицательными персонажами-наркоторговцами на специально подготовленных станциях.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/seminar_po_profilaktike_zdorovogo_obraza_zhizni_sredi_molodezhi__99061.html