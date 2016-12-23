Рождественские чтения прошли в Александровском районе

В Доме культуры села Круглолесского состоялись традиционные IV районные Рождественские чтения «Культурное наследие страны – наше будущее». Организовали их отдел образования администрации района и руководитель отдела религиозного образования и катехизации Георгиевской епархии иеромонах Антоний Капустин. А участвовали в чтениях учащиеся школ района, родители и педагоги.

Перед началом чтений прошла благотворительная ярмарка, участие в которой приняли все общеобразовательные организации района. Здесь были выпечка, изделия из различных материалов, выполненные учениками и их родителями. Вырученные средства будут потрачены на приобретение подарков детям из социально-незащищенных семей. В фойе работала выставка фотографий, рассказывающая о семейных традициях.

Вниманию гостей и участником чтений учащиеся общеобразовательных организаций района представили композицию «Рождество», познакомили с литературным творчеством наших земляков Л. Шубной, А. Харламова, И. Кашпурова, рассказали о природном памятнике – Лягушке показали инсценировки литературных произведений и библейского сюжета. А завершились чтения награждением победителей районного конкурса «Рождественская звезда», который проводился по трем номинациям: рождественский рисунок по возрастным категориям, рождественская сказка, поделки декоративно – прикладного творчества. Всем победителям и призерам конкурса вручили грамоты и подарки.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/rozhdestvenskie_chteniya_proshli_v_aleksandrovskom_rayone_99091.html