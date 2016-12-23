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23 декабря 2016 г.

Пятигорские приставы проводят рейды по должникам по налогам

В Пятигорске прошел очередной совместный рейд судебных приставов и сотрудников налоговой службы. Как рассказали в пресс-службе УФССП России по краю, на этот раз работники ведомств посетили 35 должников. Например, первой в списке значилась неплательщица, которая задолжала налоговикам около 800 тысяч рублей. Такой долг у нее возник за предпринимательскую деятельность, связанную со сдачей помещений в аренду. Женщина, выплатив почти половину задолженности, перестала погашать долг. После нескольких предупреждений судебные приставы арестовали имущество, находящееся в доме. Теперь у должницы есть время на исполнение своих долговых обязательств. Иначе бытовая техника и мебель отправятся на реализацию. В ведомстве рассказали, что такие рейдовые мероприятия проходят регулярно и приносят ощутимый эффект.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161223/pyatigorskie_pristavy_provodyat_reydy_po_dolzhnikam_po_nalogam_99073.html
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