Проблемы доступности общественных объектов для людей-инвалидов обсудили в Ставрополе

Нет барьеров – цвет зеленый / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

Как и на обычном светофоре, зеленым цветом на специальной интерактивной карте края обозначены объекты, которые полностью доступны абсолютно для всех инвалидов, даже тех, кто передвигаться может только в коляске. К сожалению, пока на этой карте преобладают другие цвета.

О том, что нужно для дальнейшего «позеленения» региона, шел разговор на круглом столе в краевом министерстве труда и социальной защиты населения. По давней традиции в конце года за этим столом собрались руководители различных министерств, ведомств и общественных организаций, которые работают над созданием по-настоящему безбарьерной среды в городах и селах региона.

Начиная этот разговор, заместитель министра труда и соцзащиты Л. Шагинова напомнила, что сейчас в крае живут 219 тысяч инвалидов, что составляет около восьми процентов от общей численности населения в регионе, из них около 10 тысяч – дети. В связи с ратификацией Россией Конвенции о правах инвалидов в текущем году в крае практически завершено формирование единой правовой базы. Внесены изменения в 26 законодательных и иных нормативных правовых актов, предусматривающих обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг в различных сферах.

С 2014 года в крае реализуется подпрограмма «Доступная среда» государственной программы СК «Социальная поддержка граждан». На обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп к основным объектам и услугам направляются средства из бюджетов всех уровней. В 2016 году из федерального бюджета поступило 31,5 миллиона рублей, краевой и местные бюджеты выделили 5,8 и 7,6 миллиона соответственно. Однако совсем недавно стало известно, что из-за экономических проблем в стране средств из федерального бюджета на 2017 год будет выделено в три раза меньше – 10,7 миллиона. Тем не менее на эти деньги необходимо оборудовать 40 объектов в крае. Учитывая сложность поставленной задачи, губернатор принял решение направить на реализацию «Доступной среды» в 2017 году краевые средства в том же объеме, что и в 2016-м.

Мониторинг доступности общественных объектов в течение двух последних лет показал, насколько эффективны не только пандусы, которые есть теперь в большинстве больниц, поликлиник и административных зданий, но и специальные подъемные устройства и лифты с голосовым сопровождением для слабослышащих и другое оборудование. Уровень доступности повысился с 40 процентов в 2014 году до 56 процентов в нынешнем. Среди новшеств последнего времени – сурдоперевод новостных программ на каналах «Россия 1» и «Россия К». Это начинание высоко оценила участвующая в круглом столе Н. Сокол, председатель регионального отделения Всероссийского общества глухих. Она рассказала и о другой новации: в начале следующего года на базе Ессентукского центра реабилитации инвалидов откроется специальный диспетчерский центр. Его задача – сопровождать инвалидов и оказывать им самую разную помощь, в том числе и экстренную. Для инвалидов по зрению в течение года продолжается работа по созданию на официальных сайтах органов исполнительной власти и муниципальных образований края альтернативной версии для слабовидящих. Такую помощь считает вполне эффективной А. Донцов, председатель краевой организации общества слепых.

Уже немало сделано в нашем регионе для того, чтобы отношение к людям с ограниченными возможностями стало более толерантным. В этом году впервые снято четыре видеоролика, отражающих основную идею информационной стратегии – «Нас нельзя разделить на инвалидов и неинвалидов». Видеоролики транслируются на каналах ГТРК «Ставрополье» и «26 регион». Еще в уходящем году установлены специальные информационные киоски для инвалидов в зданиях краевых министерств энергетики, промышленности и связи, труда и социальной защиты населения, а также во всех многофункциональных центрах и шести офисах органов социальной защиты районов и городских округов края. Также одно из достижений программы «Доступная среда» в 2016 году – адаптированный для инвалидов по слуху кинотеатр в Георгиевске. Все фильмы в нем с субтитрами и специальным тифлокомментированием. Есть планы открыть в будущем году такой же кинотеатр в Ипатово.

В разговоре за круглым столом обсуждали также проблему обеспечения инвалидов средствами реабилитации. В нашем крае два года назад был разработан региональный перечень таких средств. В нем 14 наименований. Это нетбуки с программами речевого доступа для слепых и со «Скайпом» для глухих, «говорящие» глюкометры, специальные телефоны, вибрационные часы-будильники и другое оборудование. Сколько все это стоит для краевого бюджета? Пять с половиной миллионов рублей было использовано только в нынешнем году.

Реабилитацией инвалидов в нашем крае занимаются многие министерства и ведомства. Но для достижения солидных подвижек в этом деле порой не хватает согласованности и взаимодействия. Об этом говорил руководитель бюро медико-социальной экспертизы по краю В. Нестеров. Он напомнил, что уже с 1 января заработает единый федеральный реестр инвалидов. Для того чтобы он реально помогал людям с ограниченными возможностями, требуются совместные усилия не только органов МСЭ, но и многих краевых ведомств, а также органов муниципальной власти. Среди проблем, которые предстоит решить в новом году, – расширение возможностей службы социального такси, создание новых специально оборудованных рабочих мест для инвалидов, подготовка и обучение сурдопереводчиков, новые технологии в школах и вузах, которые помогут молодым людям с ограниченными возможностями получить профессиональное и общее образование. В крае, как и прежде, будут проводиться спортивные соревнования инвалидов, различные фестивали и конкурсы, в которых смогут принять участие люди даже с серьезными болезнями.

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В ходе разговора за круглым столом члены координационного совета по делам инвалидов при губернаторе края утвердили проект изменений в «дорожную карту» по реализации программы «Доступная среда» на Ставрополье.

Александр ЗАГАЙНОВ , член координационного совета по делам инвалидов при губернаторе СК

http://www.stapravda.ru/20161223/problemy_dostupnosti_obschestvennykh_obektov_dlya_lyudeyinvalido_99046.html