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23 декабря 2016 г.

Повара школ Ставрополя раскроют секреты мастерства

Рецепты лучших школьных блюд, а также секреты кулинарного мастерства будут раскрыты 24 декабря. Именно в этот день в Ставрополе на базе одной из школ пройдет вкусный мастер-класс, в котором примут участие около сотни поваров общеобразовательных учреждений. Встреча професиионалов принесет много пользы: даст возможность отработать технологии приготовления блюд в соответствии со всеми правилами, повысит профессиональную компетенцию поваров, расширит меню школ.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/povara_shkol_stavropolya_raskroyut_sekrety_masterstva_99053.html
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