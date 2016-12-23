Повара школ Ставрополя раскроют секреты мастерства

Рецепты лучших школьных блюд, а также секреты кулинарного мастерства будут раскрыты 24 декабря. Именно в этот день в Ставрополе на базе одной из школ пройдет вкусный мастер-класс, в котором примут участие около сотни поваров общеобразовательных учреждений. Встреча професиионалов принесет много пользы: даст возможность отработать технологии приготовления блюд в соответствии со всеми правилами, повысит профессиональную компетенцию поваров, расширит меню школ.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/povara_shkol_stavropolya_raskroyut_sekrety_masterstva_99053.html