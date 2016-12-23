Окончание полевых сельхозработ торжественно отметили в Александровском районе

В районном Дворце культуры села Александровского прошло торжественное мероприятие, посвященное окончанию полевых сельскохозяйственных работ. На него пригласили лучших работников сельхозпредприятий. От имени главы Александровского района Л. Маковской поздравил присутствующих замглавы С. Мещеряков и председатель Совета района А. Крупильницкого, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Д. Долматова. Состоялась церемония награждения работников агропромышленного комплекса, внесших особый вклад в развитие отрасли.

Торжество завершила концертная программа, подготовленная работниками районного Дворца культуры.

http://www.stapravda.ru/20161223/okonchanie_polevykh_selkhozrabot_torzhestvenno_otmetili_v_aleksa_99021.html