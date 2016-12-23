Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
23 декабря 2016 г.

Окончание полевых сельхозработ торжественно отметили в Александровском районе

Окончание полевых сельскохозработ торжественно отметили в Александровском районе

В районном Дворце культуры села Александровского прошло торжественное мероприятие, посвященное окончанию полевых сельскохозяйственных работ. На него пригласили лучших работников сельхозпредприятий. От имени главы Александровского района Л. Маковской поздравил присутствующих замглавы С. Мещеряков и председатель Совета района А. Крупильницкого, начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды администрации Д. Долматова. Состоялась церемония награждения работников агропромышленного комплекса, внесших особый вклад в развитие отрасли.

Торжество завершила концертная программа, подготовленная работниками районного Дворца культуры.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161223/okonchanie_polevykh_selkhozrabot_torzhestvenno_otmetili_v_aleksa_99021.html
Фотография к статье Окончание полевых сельхозработ торжественно отметили в Александровском районе
Окончание полевых сельскохозработ торжественно отметили в Александровском районе
Окончание полевых сельскохозработ торжественно отметили в Александровском районе
Фото из архива администрации Александровского района
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Как вы планируете провести новогоднюю ночь?


Александровский район
Окончание полевых сельхозработ торжественно отметили в Александровском районе
В селе Александровском откроется филиал Академии здорового образа жизни В. Скакуна
В селе Александровском состоялось первенство района по мини-футболу
Уполномоченный по правам ребенка в крае С. Адаменко побывала в Александровском районе
Три человека пострадали в ДТП в Александровском районе
Сельское хозяйство
В 2016 году аграрии Ставрополья произвели продукции на 210 миллиардов рублей
Агроминистр Ставрополья Владимир Ситников подвел итоги 2016 года на брифинге
В 2017 году на Ставрополье перезаключат 30% договоров аренды сельхозучастков
Агроэкзамен сдан
Ученые Ставропольского ВНИОКа посетили козоводческую выставку во Франции

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!