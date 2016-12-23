Новогодний базар развернется на площади Ленина Ставрополя 24 декабря

В субботу, 24 декабря, на площади Ленина в Ставрополе развернется «Новогодний базар».

Традиционная акция порадует жителей и гостей краевой столицы не только широким ассортиментом товаров по ценам, которые точно не кусаются, но и веселыми развлечениями. Свою лучшую продукцию для ставропольцев приготовили более 110 товаропроизводителей, которые приедут даже из отдаленных районов края. Согревать горячим чаем и угощать шашлыком будут предприятия общественного питания. Детей порадуют аттракционы – катание на санях, пони и верблюде. А творческие коллективы города подарят покупателям настоящий праздник.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161223/novogodniy_bazar_razvernetsya_na_ploschadi_lenina_stavropolya_24_99031.html