Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
В коммунальных бедах многоэтажки Невинномысска обвинили котов
23 декабря 2016 г.
Базарный день / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

Новогодний базар развернется на площади Ленина Ставрополя 24 декабря

В субботу, 24 декабря, на площади Ленина в Ставрополе развернется «Новогодний базар».

Традиционная акция порадует жителей и гостей краевой столицы не только широким ассортиментом товаров по ценам, которые точно не кусаются, но и веселыми развлечениями. Свою лучшую продукцию для ставропольцев приготовили более 110 товаропроизводителей, которые приедут даже из отдаленных районов края. Согревать горячим чаем и угощать шашлыком будут предприятия общественного питания. Детей порадуют аттракционы – катание на санях, пони и верблюде. А творческие коллективы города подарят покупателям настоящий праздник.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161223/novogodniy_bazar_razvernetsya_na_ploschadi_lenina_stavropolya_24_99031.html
Новогодние новости (ссылки по теме)
Ставропольские ёлки украсили световозвращающими игрушками
С 24 декабря в Ставрополе пройдет новогоднее представление о холодном сердце
Губернаторские ёлки пройдут в трех городах Ставропольского края
Ставрополь принял участие в съёмках новогоднего клипа к «Ёлкам 5»
В Невинномысске Дед Мороз вручил подарки воспитанникам детдома
Что пишут Деду Морозу жители Ставрополя
Новогодний базар откроется на главной площади Ставрополя 24 декабря
Ставропольского Деда Мороза в Кочубеевском районе встретили хлебом-солью
Ставрополь к Новому году украсили миллионы огней: город-сказка!
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Есть ли у вас семейные новогодние традиции?


Ставрополь
Новогодний базар развернется на площади Ленина Ставрополя 24 декабря
Делегация СКФУ посетила Республику Словения
Грузины, греки и армяне провели костюмированную вечеринку в Ставрополе
Илья Сургучев сохранил память о чудесном ставропольском бульваре в «Парижском дневнике»
В управлении Росгвардии по Ставрополью подвели итоги года
Общество
Туристический взгляд на крепости Азово-Моздокской укрепленной линии
Проблемы доступности общественных объектов для людей-инвалидов обсудили в Ставрополе
На Ставрополье престиж и размер журналистской премии имени Лопатина возрастёт
23 декабря на Ставрополье ожидается туман и гололедица
Юнармейцы Поста №1 Невинномысска приняли участие в фестивале «Рубиновые звезды»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!