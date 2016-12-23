На Ставрополье задержан мужчина, похитивший скот на 190 тысяч рублей

В дежурную часть отдела МВД России по Петровскому району обратилась 29-летняя жительница поселка Полевого. Она рассказала, что неизвестный украл у нее 5 голов крупного рогатого скота. Сумму ущерба она оценила в 190 тысяч рублей. Сотрудники полиции вычислили вора. Это 23-летний житель соседнего района. Он задержан и заключен под стражу, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/na_stavropole_zaderzhan_muzhchina_pokhitivshiy_skot_na_190_tysya_99085.html