На Ставрополье расследуется дело о клевете на служителей Фемиды

Уголовное дело по факту клеветы в отношении судей было возбуждено еще в феврале. Вчера некоторые СМИ, рассказывая о его расследовании, опубликовали недостоверную информацию, утверждает пресс-служба краевого управления СКР и предлагает официальную информацию. Суть ее в том, что 4 февраля в органах внутренних дел было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «клевета». Поводом стала статья, опубликованная на одном из сайтов. В ней были изложены заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию заместителя председателя Ставропольского краевого суда Олега Козлова и судьи Георгиевского городского суда Елены Росиной.

В качестве подозреваемой была допрошена Лариса С. В сентябре уголовное дело было передано по подследственности в Ставропольский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР. Здесь принято решение о прекращении уголовного преследования Ларисы С., так как не было найдено доказательств ее причастности к написанию статьи. Следствие по уголовному делу было приостановлено в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

Сейчас оба решения отменены, предварительное следствие по уголовному делу возобновлено.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/na_stavropole_rassleduetsya_delo_o_klevete_na_sluzhiteley_femidy_99063.html