На Ставрополье ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

22 декабря в 18 часов на автодороге «Ессентуки — Юца – Этока» неизвестный водитель на машине, марку которой никто не успел заметить, сбил подростка, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Парень переходил проезжую часть дороги вдоль границы перекрестка. Водитель бросил раненого и скрылся. С большим количеством травм и переломов 17-летний житель Ессентукской доставлен в больницу. Сейчас виновника ДТП ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/na_stavropole_ischut_voditelya_sbivshego_peshekhoda_i_skryvshego_99067.html