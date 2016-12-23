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23 декабря 2016 г.

На Ставрополье ищут водителя, сбившего пешехода и скрывшегося с места ДТП

22 декабря в 18 часов на автодороге «Ессентуки — Юца – Этока» неизвестный водитель на машине, марку которой никто не успел заметить, сбил подростка, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. Парень переходил проезжую часть дороги вдоль границы перекрестка. Водитель бросил раненого и скрылся. С большим количеством травм и переломов 17-летний житель Ессентукской доставлен в больницу. Сейчас виновника ДТП ищут.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/na_stavropole_ischut_voditelya_sbivshego_peshekhoda_i_skryvshego_99067.html
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