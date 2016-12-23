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23 декабря 2016 г.

Муниципальные закупки на Ставрополье будут совместными для экономии

Состоялось заседание коллегии комитета края по государственным закупкам. Руководитель ведомства А. Абалешев доложил об основных направлениях деятельности комитета на 2017 год.

Как прозвучало, главным распорядителем бюджетных средств – комитетам и министерствам, необходимо будет провести анализ потребности подведомственных учреждений в приобретении однородных товаров и сориентировать их на проведение совместных закупок. Как показывает практика, при таких закупках экономия бюджетных средств составляет минимум 10 процентов. Планируется также осуществлять активное взаимодействие с муниципальными заказчиками в рамках заключенных соглашений по передаче полномочий. Для повышения качества и скорости рассмотрения документации заказчиков комитетом предлагается осуществлять ее предварительный анализ с использованием электронного документооборота. А. Абалешев отметил, что своевременное и эффективное освоение бюджетных средств будет совместной задачей комитета и муниципалитетов.

На коллегии также был рассмотрен вопрос об использовании электронной площадки сельхозпроизводителей, созданной ТПП РФ, и положительном опыте реализации проекта АГРО – «ЗА КАЧЕСТВО». Он направлен на всестороннюю поддержку предпринимателей, а также на продвижение качественных продуктов питания от местных производителей в бюджетные учреждения и региональные торговые площадки.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161223/munitsipalnye_zakupki_na_stavropole_budut_sovmestnymi_dlya_ekono_99087.html
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