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23 декабря 2016 г.

Квартирантка обчистила хозяйскую квартиру в Георгиевске

В Георгиевске в полицию обратилась местная жительница и рассказала, что у нее украли золотые украшения. Оказалось, что их украла знакомая, которая жила в доме у пострадавшей женщины во время ее отсутствия. Стоимость украденного – свыше 80 тысяч рублей. Похищенное воровка сдала в ломбард. Злоумышленница – 23-летнюя жительница Георгиевска — задержана, она дала подписку о невыезде. Похищенные ювелирные украшения изъяты, подчеркнули в пресс-служб ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/kvartirantka_obchistila_khozyayskuyu_kvartiru_v_georgievske_99060.html
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