– Как правильно оформить совмещение профессий на производстве?

– Требования к оформлению совмещения профессий (должностей) предусмотрены в статье 60.2 Трудового кодекса РФ. Совмещение осуществляется в течение установленной нормы рабочего времени. Вначале необходимо получить письменное согласие работника. Затем оформляется дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указывается профессия, которую он будет совмещать, срок выполнения, содержание и объем, а также размер доплаты. На основе заключенного допсоглашения издается приказ о совмещении должностей.

– Проработала в магазине продавцом шесть месяцев. Уволили, не предупредив заранее, заработную плату не выплатили, трудовой договор так и не оформили. Что предпринять в сложившейся ситуации?

– Если работник фактически без документального оформления осуществлял трудовую деятельность с ведома или по поручению работодателя, то трудовые отношения между ними считаются возникшими, а трудовой договор заключенным (статья 16 ТК). В подтверждение можно использовать любые письменные и свидетельские показания. За защитой своих прав работник вправе обратиться в государственную инспекцию труда или в суд.

– Что должен предпринять работодатель в случае острого отравления работника на производстве?

– Прежде всего работник обязан незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю об ухудшении состояния здоровья в связи с проявлениями признаков острого отравления при исполнении трудовых обязанностей. Работодатель со своей стороны должен немедленно оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставить его в медицинское учреждение. В статье 228.1 ТК перечислены органы и организации, в которые работодатель подает информацию о случившемся.

Подготовлено специалистами министерства труда и социальной защиты населения СК.

http://www.stapravda.ru/20161223/kak_pravilno_oformit_sovmeschenie_professiy_na_proizvodstve_99045.html