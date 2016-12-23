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23 декабря 2016 г.

К детям кисловодской школы-интерната для незрячих пришли герои сказки «Морозко»

К детям кисловодской школы-интерната для незрячих пришли герои сказки «Морозко»

В кисловодской школе-интернате № 18 учатся и живут полторы сотни незрячих и слабовидящих ребят со всего Северного Кавказа. В канун Нового года к ним в гости пришли герои новогодней сказки «Морозко».

Студенты кисловодского филиала Ростовского государственного экономического университета перевоплотились в грозную мачеху, ее мужа, покорную падчерицу и ее злую сестрицу. И, конечно же, к детям-инвалидам пришел добрый волшебник Мороз – Красный нос. Ребята были в восторге от такого подарка. Они вместе с героями путешествовали по лесу, встречались с Морозко, сопереживали трудолюбивой главной героине.

По окончании представления члены студенческого совета вуза подарили детям сувениры на память и поздравили с наступающим Новым годом.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161223/k_detyam_kislovodskoy_shkolyinternata_dlya_nezryachikh_prishli_g_99081.html
Фотография к статье К детям кисловодской школы-интерната для незрячих пришли герои сказки «Морозко»
К детям кисловодской школы-интерната для незрячих пришли герои сказки «Морозко»
К детям кисловодской школы-интерната для незрячих пришли герои сказки «Морозко»
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