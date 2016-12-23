К детям кисловодской школы-интерната для незрячих пришли герои сказки «Морозко»
В кисловодской школе-интернате № 18 учатся и живут полторы сотни незрячих и слабовидящих ребят со всего Северного Кавказа. В канун Нового года к ним в гости пришли герои новогодней сказки «Морозко».
Студенты кисловодского филиала Ростовского государственного экономического университета перевоплотились в грозную мачеху, ее мужа, покорную падчерицу и ее злую сестрицу. И, конечно же, к детям-инвалидам пришел добрый волшебник Мороз – Красный нос. Ребята были в восторге от такого подарка. Они вместе с героями путешествовали по лесу, встречались с Морозко, сопереживали трудолюбивой главной героине.
По окончании представления члены студенческого совета вуза подарили детям сувениры на память и поздравили с наступающим Новым годом.