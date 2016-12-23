Илья Сургучев сохранил память о чудесном ставропольском бульваре в «Парижском дневнике»

По сургучевским местам Ставрополя

После семинарии была прямая дорога в Духовную академию. Но неожиданно для наставников и родителей Илья поступает в 1899 году в Санкт-Петербургский императорский университет на факультет восточных языков. Он увлекся ими еще во время учебы в семинарии и, видимо, решил расширить свои знания. Иностранные языки ему давались легко, он в совершенстве овладел французским и немецким. Что же касается восточных (монгольский, китайский), то уже ко второму курсу студент Сургучев в подлиннике читал сочинения Конфуция, Мэн-Цзы, изучал буддийский катехизис.

Во время пребывания Ильи Дмитриевича в университете произошло много важных событий. В 1900 году во время каникул он женился на Ольге Григорьевне Меланьиной, девушке из зажиточного купеческого рода из села Благодарного. В молодой семье родились дочери Клавдия (1902) и Вера (1904). А 1907 год принес невосполнимые потери – смерть отца и жены.

В годы учебы И. Сургучев не оставлял литературной деятельности. В столичном «Ежемесячном журнале для всех» был напечатан его рассказ «Горе». Во время же двухгодичного академического отпуска, проведенного в Ставрополе, он продолжал сотрудничать с газетой «Северный Кавказ», где часто появлялись его рассказы, заметки, фельетоны под рубрикой «Дела». Вернувшись в университет, молодой писатель вновь печатается в столичных изданиях. Его произведения были замечены критикой.

В 1907 году Илья Дмитриевич получил диплом университета со специальностью синолога. Нельзя не отметить, что из пятидесяти студентов, поступивших на восточное отделение, закончили курс только два человека, один из них Сургучев. Ему предлагали место на кафедре, что открывало карьеру ученого, преподавателя вуза, может быть, дипломата. Но летом он вернулся в Ставрополь, приняв решение обосноваться в родном городе навсегда. Здесь он стал фигурой, благодаря которой закипела общественная и литературная жизнь. Его дом на Ясеновской превратился в своего рода центр передовой мысли, где собиралась культурная элита города и губернии. Читались произведения уже известных и начинающих авторов. Осуществились идеи создания художественно-сатирических журналов «Ставропольский сатирикон» и «Сверчок», литературно-художественного сборника «Наш альманах».

Илья Дмитриевич вел в городе и общественную деятельность. В этой связи знаковым местом надо назвать хорошо сохранившееся до наших дней здание бывшей Ставропольской городской думы, расположенное у южного подножия Крепостной горы (ныне художественное училище). Надпись на медной пластине, заложенной по традиции того времени в фундамент, гласила: «Здание для помещения городской думы, магистрата и других управлений построено за счет купца Ганиловского в 1847 году по проекту архитектора Славянского». Оно отличалось не только внешней парадностью (фасадные украшения, восьмигранная башня со шпилем и часами), но и внутренней – лепнина в стиле барокко, дорогая мебель из красного дерева, венецианские зеркала, мозаичный паркет, персидские ковровые дорожки.

4 апреля 1910 года Илья Дмитриевич был избран гласным Ставропольской городской думы. Самым важным на этом посту было его участие в железнодорожной комиссии, председателем которой он вскоре стал. Здесь стоит напомнить, что в 1875 году состоялось открытие Ростово-Владикавказской железной дороги. Ставрополь оказался вне ее влияния, это отрицательно сказалось на жизни города и большей части губернии, не имеющей путей сообщения. Только в 1897 году Ставрополь наконец был соединен веткой до станции Кавказской с железными дорогами России. И все же проблема железнодорожного сообщения оставалась острой. Ставропольские предприниматели вынашивали идею постройки новой линии, которая начиналась бы в хлебных районах губернии, проходила через Ставрополь, Армавир и оканчивалась у нового черноморского порта Туапсе. Осуществления именно такого маршрута добивалась комиссия, возглавляемая И. Сургучевым, когда в правительстве встал вопрос о строительстве Армавиро-Туапсинской железной дороги.

Сохранившиеся документы дают представление о тех усилиях, которые прикладывались председателем комиссии. Илья Дмитриевич поддерживал тесные контакты с представителями Общества Армавиро-Туапсинской железной дороги, неоднократно выезжал в Армавир, Москву, Петербург, договаривался со специалистами об изысканиях, проектировании выгодного для губернии варианта железнодорожной линии. Зная представителей журналистских кругов, старался заручиться поддержкой некоторых столичных газет. В марте 1911 года на состоявшемся заседании комиссии о новых железных дорогах бой был выигран ставропольцами, прошел их вариант. Построенная по этому варианту линия «Ставрополь – Винодельное» с ответвлением до Дивного и Благодарного служит по сей день. К сожалению, судьба ветки «Армавир – Ставрополь», вошедшей в строй в 1916 году, оказалась незавидной. Из-за частых оползней участок был закрыт, в Гражданскую войну частично разрушен и в дальнейшем не восстанавливался.

Несмотря на то что общественная работа отнимала у Ильи Дмитриевича много сил и времени, этот период был плодотворным и в творчестве. В 1910 году в издательстве «Знание» вышел его первый сборник рассказов, в 1911-м он начал работу над пьесой «Торговый дом», в 1912-м увидела свет повесть «Губернатор». Надо было отдать чему-то предпочтение. К тому же встал вопрос о выдвижении кандидатуры

И. Сургучева в IV Государственную думу. Писатель обратился за советом к А. Горькому, с которым к этому времени у него сложились доверительные отношения: что выбрать, деятельность писателя или политическую карьеру? Не последнюю роль сыграл совет Горького «остаться литератором».

Назовем еще два места в Ставрополе, освященные именем И. Сургучева. Это городской бульвар и роща. Он часто грезил о них в эмиграции, упоминал в своих произведениях. Вот строки из «Парижского дневника», относящиеся к 1942 году: «А этот чудесный двухверстный бульвар от Тифлисских ворот до Дворянского собрания! А каштановая роща в центре города, с цветниками, каких я не видел нигде в мире, заколдованное царство чешского садовника Новака, любовная цитадель, воробьиное гнездо гимназистов, с будкой искусственных минеральных вод, с кефиром и кумысом, с симфоническим оркестром, какого не услышишь и в Париже…».

Илья Дмитриевич любил прогуливаться по тенистому бульвару, который, словно меч, разрезал Николаевский проспект (ныне К. Маркса). Любил он и городскую рощу. Знал ее историю. Городской сад создавался на участке Черного леса с южной стороны от Ставропольской крепости, положившей начало городу. Старый сад по праву можно назвать свидетелем истории Ставрополя. Здесь до сих пор стоят дубы-великаны – ровесники города (ныне это парк «Центральный»). Первым владельцем рощи был отставной поручик Бабин (поэтому сначала она называлась Бабина роща). Благодаря тому что участок попал в частные руки, он был спасен от полного истребления при застройке города и навсегда остался в нем зеленым островком. Позже роща по инициативе наместника Кавказа князя М. Воронцова перешла в городское владение и стала называться Воронцовской.

Пребывание И. Сургучева в Ставрополе действительно совпало с подвижнической деятельностью городского садовника Бернарда Новака. Особенно преуспел он в создании цветников. Его фигурные клумбы в виде ваз, фонтанов, каруселей, объемных ковров с богатейшей палитрой красок восхищали посетителей. Одним из первых в стране он создал цветочный календарь при входе в парк. А композиция «Варяг», посвященная героическому крейсеру, прославившемуся во время Русско-японской войны, была признана лучшей в России на конкурсе паркового хозяйства в 1904 году. Отрадно отметить, что нынешние работники зеленого хозяйства украшают наш город не менее изумительными произведениями садового искусства.

В газетном материале, к сожалению, невозможно охватить все места в городе, так или иначе связанные с именем писателя.

Последний раз И. Сургучев был в Ставрополе в рождественские дни 1920 года. Он прощается с родными – матерью, детьми, сестрами. После Рождества с супругой Т. Бочаровой перебирается вслед за частями Добровольческой армии в Крым. А с ноября 1920 года для писателя, не принявшего большевистскую власть, началась нелегкая доля эмигранта.

(Окончание. Начало в «СП» от 14 и 16 декабря 2016 г.):

Сургучевские места Ставрополя: где родился и вырос писатель

Илья Сургучёв: период обучения и первые публикации

Елена ГРОМОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/ilya_surguchev_sokhranil_pamyat_o_chudesnom_stavropolskom_bulvar_99037.html