Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ
Губернатор В. Владимиров встретился с представителями краевого отделения Общероссийского народного фронта. На встрече сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды О. Тимофеева передала главе края пакет общественных предложений, поступивших в ОНФ от жителей Ставрополья. Они касаются строительства и ремонта дорог, защиты прав работников бюджетной сферы, вопросов экологии, развития Кавминвод, экономики и социальной сферы. Глава региона поблагодарил представителей ОНФ за активную гражданскую позицию и помощь в выстраивании диалога «власть – общественность».
– То, о чем говорят люди, их поручения и просьбы – это и есть план нашей работы на ближайший год, – подчеркнул В. Владимиров.
О. Тимофеева отметила, что такое партнерство, когда губернатор и ОНФ в одной команде, помогает решать очень важные вопросы.
Фото пресс-службы губернатора СК