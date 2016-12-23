Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ

Губернатор В. Владимиров встретился с представителями краевого отделения Общероссийского народного фронта. На встрече сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды О. Тимофеева передала главе края пакет общественных предложений, поступивших в ОНФ от жителей Ставрополья. Они касаются строительства и ремонта дорог, защиты прав работников бюджетной сферы, вопросов экологии, развития Кавминвод, экономики и социальной сферы. Глава региона поблагодарил представителей ОНФ за активную гражданскую позицию и помощь в выстраивании диалога «власть – общественность».

– То, о чем говорят люди, их поручения и просьбы – это и есть план нашей работы на ближайший год, – подчеркнул В. Владимиров.

О. Тимофеева отметила, что такое партнерство, когда губернатор и ОНФ в одной команде, помогает решать очень важные вопросы.

По сообщению пресс-службы губернатора СК

http://www.stapravda.ru/20161223/gubernator_vvladimirov_vstretilsya_so_stavropolskim_aktivom_onf_99084.html