Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Фотограф Эдуард Корниенко прославил ставропольское небо на весь мир
23 декабря 2016 г.

Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ

Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ

Губернатор В. Владимиров встретился с представителями краевого отделения Общероссийского народного фронта. На встрече сопредседатель Центрального штаба ОНФ, председатель комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды О. Тимофеева передала главе края пакет общественных предложений, поступивших в ОНФ от жителей Ставрополья. Они касаются строительства и ремонта дорог, защиты прав работников бюджетной сферы, вопросов экологии, развития Кавминвод, экономики и социальной сферы. Глава региона поблагодарил представителей ОНФ за активную гражданскую позицию и помощь в выстраивании диалога «власть – общественность».

– То, о чем говорят люди, их поручения и просьбы – это и есть план нашей работы на ближайший год, – подчеркнул В. Владимиров.

О. Тимофеева отметила, что такое партнерство, когда губернатор и ОНФ в одной команде, помогает решать очень важные вопросы.

По сообщению пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161223/gubernator_vvladimirov_vstretilsya_so_stavropolskim_aktivom_onf_99084.html
Фотография к статье Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ
Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ
Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ
Фото пресс-службы губернатора СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Что у вас запланировано на новогодние каникулы?


Губернатор Ставропольского края
Губернатор В.Владимиров встретился со ставропольским активом ОНФ
На Ставрополье престиж и размер журналистской премии имени Лопатина возрастёт
Губернаторские ёлки пройдут в трех городах Ставропольского края
Задать вопрос губернатору В.Владимирову в прямом эфире можно будет 23 декабря
Ремонт исторического здания больницы в Благодарном начнут в 2017 году
Политика
Александр Курбатов избран секретарем кисловодского отделения «Единой России»
Российский Кавказ – это территория развития
Владимир Путин: «Государство будет реагировать жестко»
Елена Бондаренко будет координировать межрегиональное отделение «Единой России»
Беларусь – один из самых стабильных уголков планеты, открытый для добрых гостей
Ставропольский край
Ставропольские добровольцы получили диплом лидера в Москве
На Кремлевскую ёлку приглашены дети из Ставропольского края
В Ставропольском крае стартует вторая «трехлетка» программы капремонта
На Ставрополье расследуется дело о клевете на служителей Фемиды
Более тысячи предпринимателей Ставрополья стали участниками бизнес-семинаров

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!