Грузины, греки и армяне провели костюмированную вечеринку в Ставрополе

В канун новогодних праздников нацио-нально-культурная автономия «Грузинское общество» в Ставрополе совместно с армянским и греческим обществами при участии Ставропольского Дома дружбы провели молодежную костюмированную вечеринку. В гости к ним приехали артисты из других регионов Северного Кавказа и Юга России – знаменитые вокалисты Мамикон, Fedos, Арам Карапетян, известный кавээнщик Александр Шахназарян и другие. С концертными номерами выступили танцевальный народный ансамбль кавказского танца «Кавкасиони» и ансамбль армянского танца «Наири».

А. РУСАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161223/gruziny_greki_i_armyane_proveli_kostyumirovannuyu_vecherinku_v_s_99048.html