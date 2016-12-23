Делегация СКФУ посетила Республику Словения

Делегация Северо-Кавказского федерального университета посетила Республику Словения.

За нескольких дней представители СКФУ и Российского центра науки и культуры в Словении посетили все четыре словенских университета. В крупнейшем и старейшем из них – Люблянском – речь шла об организации академических обменов и совместных научных проектов в сфере биотехнологий, экономики, туризма и гуманитарных наук. С руководством университета Нова Горица достигнута договоренность об организации исследований в сфере физики атмосферы, миграции населения, экологии. Вниманию гостей были представлены лаборатории и учебно-научные центры вуза. В Приморском университете (г. Копер) стороны обратили особое внимание на актуальные вопросы образования в области журналистики, истории и лингвистики. Не менее продуктивными были встречи в Мариборском университете, в Центре биотехники и туризма (г. Ново Место), в Люблянской гимназии «Поляне» – крупнейшем общеобразовательном заведении Словении, в котором изучается русский язык.

– Мы рассказывали студентам о нашем вузе, о Ставропольском крае, – говорит первый проректор СКФУ Дмитрий Сумской. – Сегодня в СКФУ среди полутора тысяч иностранных студентов пока, к сожалению, нет представителей Словении. По результатам поездки, уверен, скоро они появятся. Например, словенские гимназисты уже горят желанием приехать в Ставрополь по программе обменов, и мы постараемся помочь им в этом.

Итоги переговоров подведены на встрече с послом Российской Федерации в Республике Словения Доку Завгаевым. Согласована «дорожная карта» реализации проектов СКФУ и образовательных учреждений Словении.

http://www.stapravda.ru/20161223/delegatsiya_skfu_posetila_respubliku_sloveniya_98990.html