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23 декабря 2016 г.
От Северного Кавказа до Словении / «Ставропольская правда» от 23 декабря 2016 г.

Делегация СКФУ посетила Республику Словения

Делегация Северо-Кавказского федерального университета посетила Республику Словения.

За нескольких дней представители СКФУ и Российского центра науки и культуры в Словении посетили все четыре словенских университета. В крупнейшем и старейшем из них – Люблянском – речь шла об организации академических обменов и совместных научных проектов в сфере биотехнологий, экономики, туризма и гуманитарных наук. С руководством университета Нова Горица достигнута договоренность об организации исследований в сфере физики атмосферы, миграции населения, экологии. Вниманию гостей были представлены лаборатории и учебно-научные центры вуза. В Приморском университете (г. Копер) стороны обратили особое внимание на актуальные вопросы образования в области журналистики, истории и лингвистики. Не менее продуктивными были встречи в Мариборском университете, в Центре биотехники и туризма (г. Ново Место), в Люблянской гимназии «Поляне» – крупнейшем общеобразовательном заведении Словении, в котором изучается русский язык.

– Мы рассказывали студентам о нашем вузе, о Ставропольском крае, – говорит первый проректор СКФУ Дмитрий Сумской. – Сегодня в СКФУ среди полутора тысяч иностранных студентов пока, к сожалению, нет представителей Словении. По результатам поездки, уверен, скоро они появятся. Например, словенские гимназисты уже горят желанием приехать в Ставрополь по программе обменов, и мы постараемся помочь им в этом.

Итоги переговоров подведены на встрече с послом Российской Федерации в Республике Словения Доку Завгаевым. Согласована «дорожная карта» реализации проектов СКФУ и образовательных учреждений Словении.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/delegatsiya_skfu_posetila_respubliku_sloveniya_98990.html
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