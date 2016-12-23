«Большая премьера» в Ставропольской филармонии: «В ожидании Рождества»

Фото: из архива газеты «СП»

В Ставропольской краевой филармонии концертом «В ожидании Рождества» открыли новый проект «Большая премьера». В этот вечер играли всего два произведения — два великих сочинения известных композиторов. Прозвучала музыка нашего современника английского композитора Карла Дженкинса Stabat Mater. Эта музыка, исполненная симфоническим оркестром в содружестве с хором филармонии и под руководством знаменитого дирижера из Санкт-Петербурга Михаила Леонтьева, произвела серьезное впечатление на зрителей.

Второе отделение концерта приобрело свою выразительность, когда в полной темноте на сцену вышли музыканты, держа в руках свечи. Под тусклым, но уютным освещением, они исполнили знаменитую 45 симфонию австрийского композитора Йозефа Гайдна — ее еще называют «Прощальной» или «Симфонией при свечах».

В этот вечер прекрасный оркестр филармонии с несравненным звучанием, хор, состоящий из безупречных голосов, и виртуозное мастерство Михаила Леонтьева, помогли ощутить приближение светлого праздника. Спасибо им за это!

http://www.stapravda.ru/20161223/bolshaya_premera_v_stavropolskoy_filarmonii_v_ozhidanii_rozhdest_99057.html