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23 декабря 2016 г.

«Большая премьера» в Ставропольской филармонии: «В ожидании Рождества»

Государственная краевая филармония, г.Ставрополь
Фото: из архива газеты «СП»

В Ставропольской краевой филармонии концертом «В ожидании Рождества» открыли новый проект «Большая премьера». В этот вечер играли всего два произведения — два великих сочинения известных композиторов. Прозвучала музыка нашего современника английского композитора Карла Дженкинса Stabat Mater. Эта музыка, исполненная симфоническим оркестром в содружестве с хором филармонии и под руководством знаменитого дирижера из Санкт-Петербурга Михаила Леонтьева, произвела серьезное впечатление на зрителей.

Второе отделение концерта приобрело свою выразительность, когда в полной темноте на сцену вышли музыканты, держа в руках свечи. Под тусклым, но уютным освещением, они исполнили знаменитую 45 симфонию австрийского композитора Йозефа Гайдна — ее еще называют «Прощальной» или «Симфонией при свечах».

В этот вечер прекрасный оркестр филармонии с несравненным звучанием, хор, состоящий из безупречных голосов, и виртуозное мастерство Михаила Леонтьева, помогли ощутить приближение светлого праздника. Спасибо им за это!

 

Лусине ВАРДАНЯН
http://www.stapravda.ru/20161223/bolshaya_premera_v_stavropolskoy_filarmonii_v_ozhidanii_rozhdest_99057.html
Фотография к статье «Большая премьера» в Ставропольской филармонии: «В ожидании Рождества»
Фото: из архива газеты «СП»
Государственная краевая филармония, г.Ставрополь
Государственная краевая филармония, г.Ставрополь
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