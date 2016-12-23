Более тысячи предпринимателей Ставрополья стали участниками бизнес-семинаров

В течение трех месяцев в городах Ставропольского края и КМВ проходили семинары по предпринимательству. Они объединили профессионалов и тех, кто планирует посвятить себя бизнесу. Более тысячи человек обогатили свои знания в этой нелегкой сфере. Одни проходили обучение по программе «Бизнес-старт», другие - «Бизнес-профи». Занятия проводила большая команда специалистов: успешные предприниматели, представители Министерства финансов РФ, финансовые консультанты, сотрудники Фондов по поддержке предпринимательства и бизнес-центров, преподаватели вузов региона.

Если для новичков важными вопросами стали целеполагание, методики формирования идей для бизнеса, умение разработать бизнес-план, меры государственной и негосударственной поддержки, правовые аспекты финансовой деятельности, регистрация бизнеса. То для действующих предпринимателей основной акцент был сделан на актуальных вопросах ведения бизнеса в современных условиях, масштабирование, привлечение инвестиций, стили руководства, основы тайм-менеджмента, психологические и ораторские аспекты ведения переговоров.

Особое внимание было уделено слушателям с инвалидностью. Специально для них была разработана программа «Бизнес идет к вам». Обучение проходило в очно-заочной форме и охватило 30 человек. Участники семинаров связывались с экспертами в скайп-режиме, получали материалы для обучения, практические задания, доступ к виртуальным ресурсам программы. Проводились видео-тренинги, вебинары и встречи с успешными бизнесменами и тренерами, которые своим примером и опытом вдохновляли будущих предпринимателей.

Итогом образовательных программ стала публичная защита. Экспертной комиссией было отобрано 66 лучших бизнес-проектов. В результате определили 13 победителей, которые получили дипломы и памятные подарки. Как стало известно, представленные на защите проекты будут дорабатываться и реализовываться под кураторством Фонда поддержки предпринимательства и министерства образования и молодежной политики Ставропольского края.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161223/bolee_tysyachi_predprinimateley_stavropolya_stali_uchastnikami_b_99014.html