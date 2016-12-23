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23 декабря 2016 г.

Банду фальшивомонетчиков осудили в Ставрополе

В Промышленном районном суде Ставрополя оглашен приговор в отношении 9 человек (два из них — женщины). Все признаны виновными в хранении, перевозке и сбыте на территории трех регионов – Самарской области, Ставропольского и Красноярского краев – поддельных купюр.

Организаторы преступного сообщества получили по 14 и 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы и с установлением после отбытия основного наказания определенных ограничений. Они также заплатят штраф по 1 000 000 рублей. А рядовым злоумышленникам назначены наказания в виде лишения свободы на срок от 5 лет 6 месяцев до 10 лет со штрафом от 150 000 рублей до 750 000 рублей с отбыванием наказания в колонии строгого режима, женщинам – в колонии общего режима. Одной из женщин реальное лишение свободы отсрочено до достижения ее несовершеннолетним сыном 14-летнего возраста. Приговор суда не вступил в законную силу, отметили в пресс-служба суда.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161223/bandu_falshivomonetchikov_osudili_v_stavropole_99068.html
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