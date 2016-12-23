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23 декабря 2016 г.

Администрация Ставрополя подарила ветерану автомобиль

Администрация Ставрополя подарила ветерану автомобиль

По доброй традиции в преддверии Нового года глава Ставрополя А. Джатдоев встретился с ветеранским активом города. Он поздравил старшее поколение с наступающими праздниками, выразил благодарность за активное участие в общественной жизни города. В Новый год принято дарить подарки. Не изменили этой традиции и в этот раз. Неожиданным для совета ветеранов стал новый легковой автомобиль, ключи от которого мэр торжественно вручил председателю городской организации Петру Ивановичу Куралесову. На удивление всем, даже номер машины оказался под стать поколению победителей – 459, как символ Великой Победы.

А. ФРОЛОВ
http://www.stapravda.ru/20161223/administratsiya_stavropolya_podarila_veteranu_avtomobil_99071.html
Фотография к статье Администрация Ставрополя подарила ветерану автомобиль
Администрация Ставрополя подарила ветерану автомобиль
Администрация Ставрополя подарила ветерану автомобиль
Фото пресс-службы администрации Ставрополя
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