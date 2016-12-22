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22 декабря 2016 г.

Юнармейцы Поста №1 Невинномысска приняли участие в фестивале «Рубиновые звезды»

Невинномысские юнармейцы приняли участие в фестивале «Рубиновые звезды»

Юнармейцы Поста №1 Дворца детского творчества Невинномысска Эдуард Марочкин, Татьяна Креч, Олег Чирченко, Яна Клопова, Никита Усачев вместе с педагогом Натальей Усачевой приняли участие во Всероссийском молодёжном военно-патриотическом фестивале «Рубиновые звезды». В слете, прошедшем в Кремле, приняли участие 18  патриотических клубов, представляющих Посты № 1 разных регионов.

Организаторы «Рубиновых звезд» – Президентский полк службы коменданта Московского Кремля ФСО России и молодежная региональная общественная организация «Патриотическое объединение – Центр гражданско-патриотического воспитания «Вятичи» Московской области.

На фестивале, кроме конкурса  знаменных групп и почётных караулов, было проведено также музыкальное творческое состязаниние и конкурс рисунка по темам – «Юбилей Президентского полка» и «Битва под Москвой».

Как рассказали в администрации Невинномысска, для наших земляков поездка в столицу была знаменательна еще одним знаковым событием. Ребята побывали на экскурсии в Московском высшем военном командном училище и встретились с курсантом МВВКУ, выпускником невинномысского Поста №1 Михаилом Парыгиным.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161222/yunarmeytsy_posta_1_nevinnomysska_prinyali_uchastie_v_festivale__99041.html
Фотография к статье Юнармейцы Поста №1 Невинномысска приняли участие в фестивале «Рубиновые звезды»
Невинномысские юнармейцы приняли участие в фестивале «Рубиновые звезды»
Невинномысские юнармейцы приняли участие в фестивале «Рубиновые звезды»
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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