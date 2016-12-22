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22 декабря 2016 г.

В Ставрополе прошла торгово-закупочная сессия

В Ставрополе прошла торгово-закупочная сессия

Как максимально насытить торговые прилавки ставропольскими продуктами питания? Ответ на этот вопрос пытались дать участники краевой торгово-закупочной сессии в комитете СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию. Провел ее первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань. На встречу прибыли представители ведущих федеральных и региональных торговых сетей, а также более 20 региональных производителей. Главная цель сессии, напомнили в ведомстве, продвижение продукции ставропольских предприятий в торговые точки, а также увеличение объема ее реализации и расширения ассортимента. Была развернута продовольственная дегустация хлебобулочных и кондитерских изделий, муки, макаронных изделий, молочной продукции, соков, овощей, безалкогольных напитков и минеральной воды. В ходе встречи обсуждены перспективы взаимодействия, заключения договоров поставок.

Татьяна СЛИПЧЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161222/v_stavropole_proshla_torgovozakupochnaya_sessiya_99039.html
Фотография к статье В Ставрополе прошла торгово-закупочная сессия
В Ставрополе прошла торгово-закупочная сессия
В Ставрополе прошла торгово-закупочная сессия
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